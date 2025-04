Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: in Schule eingebrochen + Dieseldiebe am Werk + Unfallflucht am Pilgrimstein

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- in Schule eingebrochen

Unbekannte sind am Mittwochabend (09.04.2025) in die Freie Waldorfschule in der Ockershäuser Allee eingebrochen. Gegen 22:40 Uhr brachen sie die Eingangstür des Schulgebäudes auf. Durch diese gelangten sie in das Innere, wo sie weitere Türen aufbrachen und mehrere Schließfächer durchwühlten. Die Diebe stahlen ein iPad und einen Monitor. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 600 Euro. An einem zweiten Schulgebäude drückten die Langfinger ein Fenster auf, stiegen jedoch nicht in das Gebäude ein. Sie verursachten einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun in einem besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Dautphetal-Mornshausen: Dieseldiebe am Werk

Rund 60 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte aus einem Mercedes Lkw. Zwischen 16:20 Uhr am Mittwoch (09.04.2025) und 06:30 Uhr am Donnerstag (10.04.2025) stiegen die Diebe offenbar über den Zaun des Firmengeländes in der Kreuzstraße und stahlen aus dem Tank des Atego den Kraftstoff. Der Schaden wird mit 95 Euro beziffert. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Unfallflucht am Pilgrimstein

Auf dem Parkplatz hinter der Commerzbank beschädigte ein Unfallfahrer einen geparkten weißen Audi. Er stieß gegen die hintere Tür der Fahrerseite und verursachte einen 2.500 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die den Unfall am 04.04.2025, zwischen 18:10 Uhr und 21:50 Uhr am Pilgrimstein beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060) in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell