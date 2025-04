Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: an Türen gehebelt + E-Bike gestohlen + grauer Pkw gesucht + ausgewichen und Schutzplanke touchiert + Unfallflucht am UKGM

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach-Wiesenbach: an Türen gehebelt

Zwischen dem 26.03.2025 und Dienstagabend (08.04.2025), 19:00 Uhr versuchten Unbekannte zwei Türen eines Einfamilienhauses in der Winkelgasse aufzubrechen. Mit einem spitzen Gegenstand hebelten die Diebe an der Haustür und einer Nebeneingangstür. Beide Türen hielten stand, die Unbekannten flüchteten ohne in das Haus gelangt zu sein. Der Schaden an beiden Türen beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950) in Verbindung zu setzen.

Weimar-Niederwalgern: E-Bike gestohlen

Auf ein 3.200 Euro teures Pedelec hatten es Diebe in Niederweimar abgesehen. Am Mittwoch (09.04.2025) stahlen sie das an einem Fahrradständer am Bahnhof angeschlossene Bike. Wer kann Hinweise zu den Dieben geben, die zwischen 06:50 Uhr und 16:50 Uhr am Werk waren? Wer kann Hinweise zum Verbleib des dunkelgrauen Giant Explore E+ Pro geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: grauer Pkw gesucht

Ein 51-Jähriger war am Dienstagmittag (08.04.2025) mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße 12 aus Richtung Emsdorf kommend in Richtung Stadtallendorf unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm ein grauer Pkw zum Teil auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Benz-Fahrer mit seinem silbernen SL 350 aus, kam auf die rechte Bankette und stieß gegen einen Leitpfosten. Der Fahrer des grauen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort. Der Schaden am Benz wird mit 2.500 Euro beziffert, der Leitpfosten wird 100 Euro kosten. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer war gegen 12:40 Uhr ebenfalls auf dieser Strecke unterwegs und kann Hinweise zu dem grauen Auto oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050).

Lohra-Kirchvers: ausgewichen und Schutzplanke touchiert

Um einen Zusammenstoß mit einem Lkw zu verhindern, wich die Fahrerin eines grauen Fords nach rechts aus und touchierte die Schutzplanke. Dabei entstand ein 1.500 Euro teurer Schaden an ihrem Focus. Die 19-jährige fuhr am Dienstag (08.04.2025) gegen 08:00 Uhr auf der Kreisstraße 48 von Reimershausen in Richtung Oberwalgern. Auf dieser Strecke kam ihr ein gelber Lkw entgegen. Nachdem die Ford-Fahrerin auswich, fuhr der Lkw-Fahrer weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060)

Marburg: Unfallflucht am UKGM

Beim Rangieren streifte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz des UKGM Marburg in der Baldingerstraße abgestellten grauen Peugeot 308 an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Fahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall am Mittwoch (09.04.2025) zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr beobachtet? Unter der Telefonnummer 06421/4060 erbittet die Marburger Polizei um Hinweise.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell