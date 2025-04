POL-MR: Raser schlägt in Mauer ein + 4er BMW beschädigt und weitergefahren + Polizei sucht Geschädigten nach Unfall + Vorsicht bei Tipps von Online-Bekanntschaften!

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Kirchhain: Raser schlägt in Mauer ein

Ein 20-Jähriger lieferte sich laut Zeugenaussagen gestern Abend (08.04.2025) ein illegales Autorennen. Gegen 22:20 Uhr rasten der 20-Jährige in seinem Mazda und ein weiteres Fahrzeug aus Langenstein kommend in Richtung Innenstadt Kirchhain. Auf der Niederrheinischen Straße verlor der junge Mann offenbar die Kontrolle als er nach rechts in die Straße "Feldweg" einbiegen wollte und krachte in eine Grundstücksmauer. Im Anschluss rutschte der weiße Mazda 6 über den "Feldweg", von dort aus wieder zurück auf die Niederrheinische Straße, wo er in Höhe des Amtsgerichts zum Stehen kam. Der Mazda hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden mit 12.300 Euro. Die Polizei Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wem ist der weiße Mazda im Vorfeld aufgefallen, als er sich mit einem schwarzen Golf ein illegales Rennen lieferte? Wem sind die Fahrzeuge durch ihre riskanten Fahrmanöver aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06428/93050 bei der Polizeistation Stadtallendorf zu melden.

Neustadt: 4er BMW beschädigt und weitergefahren

Vermutlich zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr fuhr ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag (08.04.2025) auf der Straße "Am Schalkert" in Richtung der Kasseler Straße. Beim Vorbeifahren streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten 4er BMW an der linken Fahrzeugseite, verursachte so einen 5.000 Euro teuren Schaden und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer bzw. seinem Fahrzeug, bei dem es sich um ein gelbes Fahrzeug handeln könnte, geben kann, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeistation Stadtallendorf: (Telefonnummer 06428/93050) in Verbindung zu setzen.

Wehrda: Polizei sucht Geschädigten nach Unfall

Beim Einparken auf dem "Fressnapf"-Parkplatz in der Tom-Mutters-Straße stieß eine Kia-Fahrerin am Montag (07.04.2025) gegen einen Kleinwagen und verursachte einen Schaden. Sie parkte ihr Fahrzeug an einer anderen Stelle ab und ging anschließend zum Einkaufen. Im Anschluss daran, ging sie offenbar zur Unfallstelle zurück, das beschädigte Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort. Die 36-Jährige fuhr daraufhin zur Polizei und meldete den Vorfall. Die Polizei sucht nun den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Wer hat am Montag vor dem "Fressnapf" geparkt und im Anschluss einen Schaden an der Fahrertür seines neueren Kleinwagens bemerkt? Wer hat den Unfall zwischen 13:20 Uhr und 13:40 Uhr gesehen und kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Mittelhessen: Vorsicht bei Tipps von Online-Bekanntschaften!

Um mehrere Tausend Euro erleichterten Ganoven in den letzten Tagen zwei Frauen aus Mittelhessen. Nachdem man sich online auf Dating-Portalen kennengelernt und angefreundet hatte, führte das Gespräch auch zum Thema Geld und dessen Vermehrung. Die neuen Bekanntschaften hatten rasch Tipps zur Hand und vermittelten die Frauen auf eine seriös wirkende Website, wo diese zunächst geringere Beträge gemäß den Beratungen investierten. Bei aufkommenden Fragen wurden die Frauen teilweise Schritt für Schritt mit Screenshot durch das System geleitet.

Zu Beginn schienen die Investitionen aufzugehen. Die Frauen erhielten sogar kleinere Gewinne auf das eigene Konto ausbezahlt. Um die Gewinne zu steigern, rieten die Betrüger zu weiteren und höheren Einsätzen. Eine Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf überweis 4.000 Euro, eine Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis investierte gar mehr als 20.000 Euro, die sie sich zuvor bei Bank und Freunden lieh.

Trotz der angeblich guten Entwicklung und Gewinnsteigerung war die Auszahlung des Geldes plötzlich nicht mehr möglich. Das vermeintlich gute Geschäft entpuppte sich als Flop, die gut gemachten Websites als Fake und die neunen Online-Bekanntschaften als Betrüger.

Der Polizei ist das Phänomen nicht unbekannt. Sie gibt folgende Ratschläge:

- Informieren und recherchieren, erst dann investieren! - Bleiben Sie skeptisch und überprüfen Sie auf einem neutralen Weg. Lassen Sie sich nicht von Empfehlungen vermeintlicher Bekannter leiten! - Traumhafte Renditen sind und bleiben ein Warnsignal! - Sind Sie auf eine solche Masche hereingefallen, informieren Sie ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - Auch unser Fachberater für Cybercrime, Kriminalhauptkommissar Ulrich Kaiser, ist Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger (praevention.ppmh@polizei.hessen.de 0641 7006 2942). - Informieren Sie sich auch bei den Verbraucherzentralen.

