Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wippkreissäge gestohlen + Unfallfahrer hinterlässt 10.000 Euro Schaden + gegen Astra gestoßen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach-Niederdieten: Wippkreissäge gestohlen

Auf eine Wippkreissäge hatten es Unbekannte bei ihrem Diebstahl abgesehen. Diese stand auf einem Hof eines Einfamilienhauses in der Grabenstraße. Die Diebe betraten das Grundstück und stahlen die 800 Euro teure Säge. Wer hat zwischen Sonntagabend (06.04.2025), 19:00 Uhr und Montagmorgen (07.04.2025), 07:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Ebsdorfergrund-Wermertshausen: Unfallfahrer hinterlässt 10.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter fuhr in der Nacht zu Sonntag (06.04.2025), gegen 01:15 Uhr, aus Richtung Rüddingshausen kommend auf der Wermertshäuser Straße in Richtung Rossberg. In Höhe der Hausnummer krachte er in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Skoda und demolierte die gesamte hintere linke Fahrzeugseite des Octavias. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 10.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe-Bürgeln: gegen Astra gestoßen

Rund 750 Euro wird die Reparatur des Schadens an der linken Heckstoßstange eines Opels kosten, den ein Unbekannter verursachte. Im Zeitraum zwischen Samstag (05.04.2025), 09:30 Uhr und Sonntag (06.04.2025), 16:50 Uhr streifte der Unfallfahrer den in der Straße "In der Pfann" vor der Hausnummer 7 geparkten roten Astra und flüchtete. Hinweise erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell