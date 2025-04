POL-MR: Rauschholzhausen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Marburg-Biedenkopf (ots) - Breidenbach-Wiesenbach: an Türen gehebelt Zwischen dem 26.03.2025 und Dienstagabend (08.04.2025), 19:00 Uhr versuchten Unbekannte zwei Türen eines Einfamilienhauses in der Winkelgasse aufzubrechen. Mit einem spitzen Gegenstand hebelten die Diebe an der Haustür und einer ...

