POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Kaufhaus - Polizei sucht Zeugen!

Wildberg (ots) - Am Dienstagabend wurde ein 20-Jähriger nach einem Verkehrsunfall ohne fremde Beteiligung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Autofahrer die Bulerstraße in Wildberg und kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen eine kniehohe Gartenmauer, kam jedoch ...

mehr