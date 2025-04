Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbekannter entblößt sich an der Lahn - Tatzeit

Marburg-Biedenkopf (ots)

In der Meldung vom 15.04.2025 - 15:26 fehlte die Tatzeit. Bitte verwenden Sie nur die nachfolgende Meldung:

Marburg: Unbekannter entblößt sich an der Lahn

Nachdem ein unbekannter Mann sich auf einer Wiese an der Lahn entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 40-jährige Frau befand sich am Montag gegen 18.00 Uhr mit ihrem Kleinkind auf einer Wiese an der Lahn in Höhe der Gisselberger Straße 30, als der Unbekannte sie ansprach. Anschließend legte er sich auf die Wiese, öffnete seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei sprach er sie erneut an. Die 40-Jährige drohte mit der Polizei und der Mann lief über den Geh/Radweg in Richtung Südspange davon. Er sei etwa 35 Jahre alt, dunkelhäutig und 1,65 Meter groß gewesen. Er trug dunkle Arbeitsbekleidung.

Wer hat den Vorfall am Montag (14. April) gegen 18.00 Uhr ebenfalls beobachtet? Wem ist der Mann auf der Wiese und in Richtung Südspange ebenfalls aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell