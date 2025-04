Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuze geschmiert+Mehrere Fahrzeuge in Marburg aufgebrochen+IPads aus Schule gestohlen+Parkplatzrempler am Erlenringcenter+Spiegel in Gladenbach touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hakenkreuze auf Toilettenwände geschmiert

Mehrere Hakenkreuze und weitere Symbole schmierten Unbekannte auf die Wandfliesen der Toiletten in der Friedhofskapelle im Friedhofsweg in Wehrda. Die Polizei geht derzeit davon aus. dass die Schmierereien zwischen Dienstag (08. April) und Dienstag (15. April) angebracht wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Beamten des Staatsschutzes unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Fahrzeuge auf den Afföllerwiesen aufgebrochen

Eine Serie von Fahrzeugaufbrüchen auf den Afföllerwiesen beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Mittwochfrüh (16. April) registrierten die Ordnungshüter auf dem Parkplatz "Altes Gaswerk" vermehrt Aufbrüchen von Fahrzeugen. Der oder die Täter schlugen an mindestens sechs Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein und suchten im Innern nach Beute. Ob daraus letztendlich etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat in den vergangenen Tagen bei den Afföllerwiesen entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Kripo Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Mehrere IPads aus Schule gestohlen

Auf zwei Ladekoffer inklusive Tablets hatten es Einbrecher während der Schulferien in einer Schule im Lärchenweg in Wehrda abgesehen. Die Unbekannten brachen zwischen Samstag (05. April) und 15.00 Uhr am Dienstag (15. April) zwei Haupteingangstüren auf und gelangten so in Klassenräume. Aus zwei Räumen stahlen sie die Ladekoffer, in dem sich jeweils 16 IPads befanden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der oder die Täter über eine Feuerschutztür das Gebäude wieder verließen. Wer hat in diesem Zusammenhang an der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kripo unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Parkplatzrempler am Erlenringcenter

Einen Lackschaden in Höhe von etwa 400 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem grauen Opel Corsa, nachdem er im Parkhaus des Erlenringcenters mit seinem Fahrzeug den linken Stoßfängers des Corsa touchierte. Der Unfall ereignete sich am Samstag (12. April) zwischen 09.00 und 09.50 Uhr. Hinweise zum Verursacher nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Gladenbach: Spiegel touchiert

Den Spiegel eines geparkten grünen Golfs touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Herborner Straße in Erdhausen. Der Golf stand dort zwischen 23.05 am Sonntag (13. April) und 14.30 Uhr am Montag (14. April). Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Biedenkopf unter 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Ford touchiert

Etwa 3.000 Euro wird die Reparatur an einem roten Ford Fiesta kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug im "Barfüßertor" beim Vorbeifahren touchierte. Ein Zeuge beobachtet den Vorfall am Montag (14. April) gegen 14.25 Uhr. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln. Weitere Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

