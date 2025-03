Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt Handy aus geparktem Fahrzeug

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Eine 43 Jahre alte Frau parkte am Montag (3. März) ihr Auto auf dem Parkplatz eines an der Humboldtstraße gelegenen Lebensmitteldiscounters. Ihre beiden Kinder warteten im Fahrzeug. Als die Heinsbergerin kurz darauf gegen 13.45 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie eine bislang unbekannte männliche Person, die durch ein geöffnetes Wagenfenster ein Handy aus dem Innenraum an sich nahm und flüchtete. Der Dieb war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, war schwarz gekleidet, trug weiße Schuhe und hatte schulterlange Haare. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02451 920 0 zu melden. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell