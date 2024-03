Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach

Rhein-Neckar-Kreis: Mann beschießt Haus mit Leuchtmunition

Wiesenbach (ots)

Ein offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender 40-jähriger Mann schoss am Donnerstag gegen 22:40 Uhr im Bereich der Wiesenbacher Straße mit einer Schreckschusswaffe Leuchtmunition auf ein Wohnhaus. Danach flüchtete er mit seinem Kleinbus. Diesen Vorfall hatte ein Zeuge beobachtet und konnte der Polizei Hinweise auf das Fahrzeug geben. Ein Schaden am Wohnhaus ist nicht entstanden. Zwei Streifen des Polizeireviers Neckargemünd gelang es im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen den Tatverdächtigen in seinem Fahrzeug festzustellen und einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde die Schreckschusswaffe, weitere Munition und mehrere dolchartige Messer sichergestellt. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, da er sein Auto führte, obwohl er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand und es für das Mitführen der Schreckschusswaffe einer behördlichen Genehmigung bedurft hätte.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestand zwischen dem Schützen und den Hausbesitzern keine Vorbeziehung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell