POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Polizei zieht LKW-Fahrer wegen verbotener Blitzer-Warn-App aus dem Verkehr

A 656 (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr bremste ein bisher unbekannter Jaguar-Fahrer oder Fahrerin eine 62-jährige Autofahrerin auf der A 656 bis zum Stillstand aus und fuhr im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit davon. Die 62-Jährige war auf der A 656 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs und fuhr auf dem linken Fahrstreifen, um in diesem ...

mehr