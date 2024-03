Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A 656: Nach Nötigung im Straßenverkehr weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

A 656 (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr bremste ein bisher unbekannter Jaguar-Fahrer oder Fahrerin eine 62-jährige Autofahrerin auf der A 656 bis zum Stillstand aus und fuhr im Anschluss mit hoher Geschwindigkeit davon. Die 62-Jährige war auf der A 656 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs und fuhr auf dem linken Fahrstreifen, um in diesem Moment einen Pkw zu überholen. Während des Überholmanövers näherte sich von hinten ein weißer Jaguar mit Karlsruher Zulassung und betätigte hierbei mehrmals die Lichthupe. Da die 62-Jährige aufgrund des noch zu überholenden Autos den Fahrstreifen nicht wechseln konnte, wollte sie ihren Überholvorgang abbrechen. In diesem Moment scherte der Jaguar jedoch nach rechts aus, fuhr mit hoher Geschwindigkeit über den rechten Fahrstreifen auf die Standspur und überholte die beiden Fahrzeuge von rechts. Zwischenzeitlich beendete die 62-Jährige ihren Überholvorgang und wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf wechselte der Unbekannte auf den linken Fahrstreifen. Um den Unbekannte auf dessen Verhalten aufmerksam zu machen, betätigte die 62-Jährige ebenfalls die Lichthupe, wonach sich der Jaguar-Fahrer vor das Fahrzeug der 62-Jährigen setzte und immer wieder abbremste. Hierfür musste die Frau ihre Geschwindigkeit reduzieren. Plötzlich bremste der Unbekannte stark ab, wodurch die 62-Jährige genötigt wurde, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss beschleunigte der Jaguar und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin geben können oder durch die Fahrweise des Jaguars gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

