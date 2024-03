Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und gefährdet mehrere Menschen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag war eine 56-Jährige mit einem Volvo auf der Bergstraße unterwegs, um über den Mönchhofplatz weiter in Richtung der Mönchhofstraße zu fahren. Um kurz nach 15 Uhr querte sie dazu die Kreuzung zur Handschuhsheimer Landstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Frau im Kreuzungsbereich mit ihrem Auto auf eine Verkehrsinsel und rammte dort ein Verkehrsschild, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Als Reaktion auf die Kollision riss die Frau das Steuer nach rechts, um wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Bei dem Manöver verlor sie aber augenscheinlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, da sie zu weit nach rechts abkam und nun auf dem Gehweg weiterfuhr. Hier rammte sie einen Mast mit mehreren Verkehrszeichen. Dann schlingerte das Fahrzeug wieder nach links, geriet in den Gegenverkehr und auf den Gehweg an der Bushaltestelle Lutherstraße. Mehrere Personen, die dort warteten, mussten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Von dieser Beinahekollision scheinbar unbeeindruckt, fuhr die 56-Jährige auf der Mönchhofstraße weiter. Dabei nutzte sie streckenweise den Gehweg. Ein aufmerksamer Autofahrer nahm die Verfolgung auf und sprach die Frau an, nachdem sie in der Schröderstraße endlich anhielt. Die 56-Jährige machte einen abwesenden Eindruck und behauptete, von dem Unfall gar nichts mitbekommen zu haben, weshalb der Zeuge die Polizei verständigte. Auch gegenüber einer Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg zeigte sich die Frau uneinsichtig ob ihres Tuns. Da der Verdacht bestand, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten gefahren war, musste sie eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen, die durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

