POL-MR: Versuchter Einbruch in Kiosk + Sachbeschädigung in Radlader + Nach Unfall weitergefahren- Zeugensuche + Brennende Heuballen - Tatverdächtige ermittelt + BMW touchiert

Stadtallendorf: Versuchter Einbruch in Kiosk

Mit einem Stein und einem unbekannten Werkzeug versuchte ein Dieb in der Nacht auf Mittwoch, 23. April, in einen Kiosk in der Straße Am Bahnhof einzubrechen. Dadurch entstand zwischen 18.45 Uhr und 6.45 Uhr ein etwa 700 Euro hoher Schaden, in den Kiosk hinein gelangte der Dieb aber nicht. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Sachbeschädigung in Radlader

In der Erfurter Straße stiegen Unbekannte offenbar mitten am Tag in einen Radlader und rissen im Innenraum drei Abdeckungen der Lüftungsschlitze und eine Abdeckung für die Bremsflüssigkeit ab. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand am Mittwoch, 23. April, zwischen 13 und 15 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Nach Unfall weitergefahren- Zeugensuche

Ein unbekannter Junge fuhr am Mittwoch, 23. April, mit dem Fahrrad auf ein vorausfahrendes Auto auf, das wohl verkehrsbedingt in der Hermannstraße abbremsen musste. Durch den Unfall gegen 7.35 Uhr entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden an dem weißen VW Jetta. Der Fahrer unterhielt sich noch kurz mit dem etwa 11 Jahre alten, vermutlich unverletzten Jungen, zudem kümmerten sich zwei bislang unbekannte Zeugen um ihn. Anschließend verließen alle den Unfallort, ohne Personalien untereinander auszutauschen. Das Kind trug einen blauen Helm, eine blaue Jacke und war mit einem roten Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet die Zeugen, einen Mann und eine Frau, sowie die Erziehungsberechtigten des Kindes, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Wetter: Brennende Heuballen - Tatverdächtige ermittelt

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen zwei 14-Jährige und einen 15-Jährigen, nachdem am Donnerstag, 23. April, die Feuerwehr gleich zwei Mal zu brennenden Heuballen ausrücken musste. Die erste Meldung ging gegen 17.20 Uhr ein: sieben Heuballen brannten in der Wollenbergstraße in der Nähe des Schützenhauses. Zwei Stunden später brannten zwei Heuballen in der nahegelegenen Fontanestraße. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Feuerwehr schloss eine mögliche Selbstentzündung aus, so dass von Brandstiftung ausgegangen wurde. Zeugen gaben der Polizei in beiden Fällen Hinweise auf weglaufende Jugendliche, einen von ihnen hielten Zeugen von der Flucht ab und übergaben ihn an eine Polizeistreife. Auch die anderen beiden konnten noch am Abend ermittelt und durch Polizeibeamte angetroffen werden. Alle drei wohnen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Ermittlungen dauern an.

Marburg: BMW touchiert

Auf dem Commerzbank-Parkplatz in der Straße Pilgrimstein touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen BMW und verursachte damit einen etwa 3.000 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte nach dem Unfall zwischen Sonntag, 20. April, 3.30 Uhr, und Montag, 20 Uhr. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

