Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

PI Eichsfeld - Heiligenstadt (ots)

Am 12.04.2025 gegen 18:00 Uhr befuhr die 65-jährige Fahrerin eines VW Polo in der Ortslage Heiligenstadt die Straße Felgentor in Richtung Fuchswinkel. Dabei kommt ihr der 65-jährige Fahrer eines Opel Corsa mittig der Fahrbahn entgegen. Die Polo-Fahrerin hielt daraufhin ihr Fahrzeug an, während der Opelfahrer seine Fahrt ungebremst fortsetzte. In der weiteren Folge kommt es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei entstand an beiden Pkw jeweils ein Sachschaden von ca. 1.000,00 EUR. Die Polo-Fahrerin erlitt durch den Aufprall Schmerzen im Nackenbereich und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. Auf Grund der erlittenen Verletzung wird gegen den Corsa-Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eröffnet.

