Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Mopedfahrer bei Sturz verletzt

PI Eichsfeld - Ecklingerode (ots)

Am 12.04.2025 kurz nach Mitternacht wurde der Rettungsleitstelle ein verletzter Jugendlicher Mopedfahrer in Ecklingerode gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 16-jährige Jugendliche mit einem Moped ohne Kennzeichen die L 1011 von Duderstadt in Richtung Ecklingerode. Dabei kam er zu Fall und verlor seinen Helm. Er fuhr danach ohne Helm weiter bis in die Tiefe Straße in Ecklingerode, wo er erneut zu Fall kam und seine Fahrt beendete. Der junge Mann wurde vor Ort ärztlich versorgt und danach ins Klinikum nach Göttingen verbracht. Da er vorher beim angebotenen Atemalkoholtest auf einen Wert von 2,61 Promille kam, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Fahren unter Alkohol und die fehlende Versicherung für das Moped sind nun Gegenstand eines eröffneten Strafverfahrens.

