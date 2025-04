LPI-NDH: 1. Ergänzungsmeldung: Medieninformation zum Versammlungsgeschehen

Bleicherode (ots) - Am Freitag gegen 11 Uhr wollte eine Frau ihre Wohnung in der Käthe-Kollwitz-Straße betreten, als sie feststellte, dass die Tür offenstand. In der Annahme, dass ihre Wohnung aufgebrochen wurde, verständigte die Mieterin die Polizei. Nach Überprüfung des Sachverhaltes konnten die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes feststellen, dass die Tür unbeschädigt war und keinerlei Spuren auf einen ...

mehr