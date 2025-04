LPI-NDH: Nicht abgeschlossen oder eingebrochen?

Mühlhausen (ots) - An der Wanfrieder Landstraße in Mühlhausen ereignete sich heute gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Sattelzug von der Straße ab und neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte den Lkw unverletzt verlassen. In Folge des Unfalls entwickelte sich an der Zugmaschine ein Brand, welcher durch die Kameraden der Feuerwehr erfolgreich bekämpft wurde. Dennoch ...

