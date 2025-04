Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw brennt nach Unfall aus

Mühlhausen (ots)

An der Wanfrieder Landstraße in Mühlhausen ereignete sich heute gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Sattelzug von der Straße ab und neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte den Lkw unverletzt verlassen. In Folge des Unfalls entwickelte sich an der Zugmaschine ein Brand, welcher durch die Kameraden der Feuerwehr erfolgreich bekämpft wurde. Dennoch brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Sattelauflieger blieb samt Ladung weitestgehend unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu nach auf etwa 50000 Euro. Gegenwärtig kommt es aufgrund der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

