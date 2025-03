POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Benjamin M. aus Kettig

Koblenz (ots) - Am heutigen Donnerstag, 20.03.25, wurde die Polizei gegen 12.10 Uhr über einen Brand in der Puricelli-Schule in Rheinböllen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdiensts. Das Feuer war in einem Klassenraum für Chemieunterricht ausgebrochen, der zu diesem Zeitpunkt nicht genutzt wurde. Zum derzeitigen Stand ist von einer Selbstentzündung innerhalb ...

