Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebstahl - ein Täter konnte fliehen

Mühlhausen (ots)

In einem Supermarkt in der Industriestraße kam es am Donnerstag zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl. Während der männliche Täter den Markt mit einer gefüllten Reisetasche verließ ohne an der Kasse zu bezahlen, konnte die weibliche Täterin nach dem Kassenbereich gestellt werden. Sie führte Lebensmittel mit sich mit einem zweistelligen Geldwert. Was der Täter entwendet hatte ist bislang unbekannt. Im Zuge der Ermittlungen wurde die Identität des männlichen Täters geklärt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell