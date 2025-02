Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: 330 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak im Kofferraum Rund 20.000 Euro Tabaksteuer hinterzogen

Neuenburg.Hartheim (ots)

In einem Pkw entdeckte eine Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach Anfang dieses Monats insgesamt 330 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak und leitete deshalb gegen die beiden Fahrzeuginsassen ein Steuerstrafverfahren ein. Das Fahrzeug mit luxemburgischen Kennzeichen, welches auf der A 5 in Fahrtrichtung Basel unterwegs war, wurde von den Zöllnern auf Höhe Hartheim aus dem fließenden Verkehr auf einen Parkplatz gezogen. Auf die Frage nach dem Reiseweg zeigte der Fahrer mit Wohnsitz in Montenegro den Beamten einen Frachtbrief, wonach er in dem Van 250 Kilogramm nicht näher bezeichnete Waren geladen hatte, welche für einen Empfänger in Frankreich bestimmt waren. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten im Kofferraum, verdeckt von einer Sonnenschutzfolie, und gestapelt auf der Rückbank insgesamt 55 Kartons fest, jeder bepackt mit jeweils sechs Dosen mit Aufschrift in deutscher Sprache. Jede Dose war mit mutmaßlich einem Kilogramm Wasserpfeifentabak befüllt, erforderliche Steuerzeichen waren an den Behältnissen keine angebracht. Tabaksteuer in Höhe von fast 20.000 Euro wären für die Gesamtmenge an Tabak zu entrichten gewesen. Wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die Regelungen des Tabaksteuergesetzes sehen sich die beiden Beschuldigten nun mit einen Steuerstrafverfahren konfrontiert. Das Zollfahndungsamt Stuttgart hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

