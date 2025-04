Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol Richtung Kreisel

Sondershausen (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025 gegen 05:20 Uhr, war im Bereich Alexander-Zimmermann-Kreisel in der Ortslage Sondershausen, ein lauter Knall zu hören. Kurz darauf klingelte das Telefon der Polizeiinspektion Kyffhäuser und die Kollegen wurden über einen Unfall im Bereich des oben benannten Kreisels informiert. Der Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die August-Bebel-Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Erfurter Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr wollte der Fahrer des Pkw den Kreisel linksseitig (entgegen der Fahrtrichtung) befahren. Hierbei querte er mit der rechten Fahrzeugseite die Verkehrsinsel und überfuhr die Verkehrszeichen, welche sich auf der Verkehrsinsel befanden. Der Fahrer geriet mit seinem Pkw in der weiteren Folge gegen die Grenzbebauung am Kreisverkehr worauf der Pkw in Schräglage geriet, auf die Fahrerseite kippte und auf dieser seitlich zum Stillstand kam. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt und verließen den Pkw durch die Scheibe der Beifahrertür. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Der Fahrer des Pkw wurde zur Blutentnahme ins KMG Klinikum Sondershausen verbracht, der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand Totalschaden, der Kreisel blieb unbeschadet und auf der Verkehrsinsel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell