Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Blumenladen

Nordhausen (ots)

Nicht zum ersten mal wurde der Blumenladen im Uthleber Weg in Nordhausen das Ziel von Einbrechern. In der Nacht von Freitag auf Sonntag brachen Unbekannte eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden war wie immer um einiges höher, als das, was die Diebe letztendlich aus dem Geschäft erbeuten konnten. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Einbruch machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell