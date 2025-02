Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung - Lemförde, Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung

Bereits am Samstag, 01.02.25, gegen 15.30 Uhr wurden bei einem Streit und anschließender Bedrohung in der Bahnhofstraße zwei junge Männer leicht verletzt.

Die beiden Männer waren einer Gruppe von drei bis vier ebenfalls jungen Männern in der Bahnhofstraße begegnet. Beide Gruppen gerieten zunächst in einen Streit, in dessen Verlauf die späteren Opfer mit einer Schusswaffe und einem Baseballschläger bedroht und auch geschlagen wurden. Anschließend flüchteten die vier Angreifer.

Bei zwei Tatverdächtigen hat die Polizei, nachdem ein Durchsuchungsbeschluss vorlag, in der letzten Woche durchsucht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer wieder entlassen. Das Ergebnis der Durchsuchungen muss jetzt ausgewertet werden.

Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, bittet die Polizei Zeugen, die am Nachmittag des 01.02.25 in der Bahnhofstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel .05441 / 9710, zu melden.

Lemförde - Geschädigter zu einem Verkehrsunfall gesucht

Am Freitag, 07.02.2025, in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr hat der Fahrer eines grauen SUV beim Einparken ein Fahrzeug am Freizeitbad Dümmer in Hüde beschädigt. Der Verursacher hat sich nachträglich bei der Polizei gemeldet, sodass jetzt der Geschädigte gesucht wird. Nach den bisherigen Erkenntnissen muss es sich dabei um einen Besucher des Freizeitbades in Hüde handeln. Hinweise nehmen die Polizei Lemförde, Tel. 05443/203440, oder die Polizei Barnstorf, Tel. 05442/804770, entgegen.

