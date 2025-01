Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Dienstag sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Öschelbronn eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr schlugen die Täter die Glasscheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das in der Straße "Schönblick" befindliche Wohnobjekt. Im Anschluss öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht anwesend. Der entstandene Diebstahlschaden wird derzeit im unteren dreistelligen Bereich angenommen. Die Kriminaltechnik hat die Auswertung der Spuren übernommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

Kay Erlenmayer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell