POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Zeugen gesucht -

Am Mittwochvormittag, gegen 07:35 Uhr, ist ein Mann auf der Landesstraße 409, Grüntaler Straße, von einem vorbefahrenden Fahrzeug touchiert und verletzt worden. Hintergrund des Vorfalls war eine mögliche Unfallflucht im Begegnungsverkehr, die sich am Vortag auf derselben Strecke zwischen dem 59-jährigen Mann und einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ereignet haben soll. Der 59-jährige Mann kehrte am heutigen Tag an die Unfallstelle zurück, um nach möglichen Spuren der Unfallflucht zu suchen. Während er sich neben der Fahrbahn fußläufig aufhielt, wurde er von einem aus Richtung Grüntal kommenden Fahrzeug mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm touchiert und verletzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim -Außenstelle Freudenstadt- sucht in diesem Zusammenhang nach einem grauen Skoda. Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Unfälle geben können, werden gebeten, sich untern 07441 536-550, bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

