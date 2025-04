Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hoher Schaden an Vereinsheim nach Einbruch + Audi zerkratzt + Mähroboter entwendet + Brennender Wohnwagen + Vito beschädigt und geflüchtet

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Wehrda: Hoher Schaden an Vereinsheim nach Einbruch

Mehrere tausend Euro hoch dürfte der Schaden in einem Vereinsheim sein, den Einbrecher in der Nacht auf Freitag, 25. April, anrichteten. Zwischen 22.45 Uhr und 9.55 Uhr hebelten sie in der Cölber Straße mehrere Türen in dem Haus auf bzw. verursachten Schäden beim Versuch des Aufhebelns. Auch ein Fenster sowie den Glaseinsatz einer Tür beschädigten die Unbekannten, die bisherigen Erkenntnissen zufolge ohne Diebesgut flüchteten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Audi zerkratzt

Im Drosselweg zerkratzten Unbekannte zwischen Donnerstag, 24. April, 8.30 Uhr, und Freitag, 10.50 Uhr, einen dort geparkten grauen Audi A6 und verursachten einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Stadtallendorf sucht Zeugen (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Mähroboter entwendet

Aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Elbestraße entwendeten Diebe einen Mähroboter samt Zubehör. Der Mähroboter mit der Lagestation, dem Häuschen und den Kabeln hat einen Wert von etwa 450 Euro und kam zwischen Mittwoch, 23. April, und Freitag abhanden. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Gladenbach- Friebertshausen: Brennender Wohnwagen

In der Feldgemarkung an der K66 zwischen dem Ortsausgang Friebertshausen in Richtung Allna geriet aus bislang unbekannter Ursache am Sonntag, 27. April, ein alter Wohnwagen gegen 1 Uhr in Brand. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr brannte der Wohnwagen samt darin gelagerter Utensilien für die Viehhaltung komplett nieder. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Vito beschädigt und geflüchtet

Von der Fahrertür bis zum Heck erstrecken sich die Lackschäden und Dellen an einem weißen Mercedes Vito, mit dem ein unbekannter Autofahrer im Steinweg kollidierte. Der Vito stand dort am Freitag, 25. April, zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr geparkt. Der geschätzt 6.000 Euro hohe Schaden entstand vermutlich beim Rangieren. Der Verursacher flüchtete im Anschluss. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

