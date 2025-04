Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hebelspuren an Haustür + Auto auf Lehrerparkplatz zerkratzt + VW im Parkhaus beschädigt + V-Klasse auf Parkplatz touchiert und weggefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hebelspuren an Haustür

Zeugen stellten frische Hebelspuren an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der St.-Martin-Straße fest. Zwischen Sonntag, 27. April, 13 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr versuchten Unbekannte offenbar, in das Haus einzubrechen. In die Wohnungen gelangten sie jedoch nicht. An der Haustür entstand ein etwa 200 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Auto auf Lehrerparkplatz zerkratzt

Auf dem Lehrerparkplatz im Karlsbader Weg zerkratzten Unbekannte am Dienstag, 29. April, zwischen 7.40 Uhr und 15 Uhr einen schwarzen Mercedes. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW im Parkhaus beschädigt

Einen grauen VW Golf beschädigter ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 25. April, im Parkhaus am Lokschuppen in der Rudolf-Bultmann-Straße. Der VW stand zwischen 19 Uhr und 23 Uhr auf der zweiten Ebene des Parkdecks. Durch den Unfall entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: V-Klasse auf Parkplatz touchiert und weggefahren

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Samstag, 26. April, eine blaue Mercedes V-Klasse, die in der Industriestraße auf dem Parkplatz des Bau- und Gartenmarkts geparkt stand. Durch den Unfall gegen 17.10 Uhr entstand ein etwa 2.500 Euro Schaden an dem Mercedes. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Erste Zeugenhinweise zum Unfall führten bislang nicht zur Ermittlung des Verursachers, deshalb sucht die Polizei weitere Zeugen. Wem ist der Unfall aufgefallen? Wer hat etwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

