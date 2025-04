POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Verursacher flüchtet

Niederlangen (ots) - Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil der Marke "Fendt" entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Straße Luddenfehn in Niederlangen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

