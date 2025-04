Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/Messingen - Serie von Diebstählen aus Firmenfahrzeugen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lingen/Messingen (ots)

Im Zeitraum vom 1. bis zum 3. April ist es im Bereich Lingen und Messingen zu einer Serie von Diebstählen aus Firmenfahrzeugen gekommen. Insgesamt wurden zehn gleichgelagerte Fälle registriert. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in nahezu allen Fällen auf dieselbe Art und Weise gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen. Entwendet wurden überwiegend hochwertige Maschinen, Werkzeuge sowie Berufsbekleidung. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Die Taten ereigneten sich unter anderem am 1. April in der Vennestraße, der Kardinal-von-Galen-Straße, der Von-Tresckow-Straße sowie An der Kapelle in Lingen. Weitere Vorfälle wurden am 2. April in der Schützenstraße, der Kolpingstraße, der Alten Josefstraße sowie der Josefstraße gemeldet.

Am Vormittag des 3. April kam es schließlich zu einem weiteren Diebstahl in der Waldstraße in Lingen, bei dem Werkzeug direkt von einer Baustelle entwendet wurde.

In Messingen schlugen die Täter in der Nacht zum 2. April gegen 0.45 Uhr in der Straße Am Alten Kamp zu (wir berichteten). Bei dieser Tat fuhr gegen 0.50 Uhr ein Lkw durch das Industriegebiet. Der Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell