POL-PPRP: Verpuffung in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 13.10., 20 Uhr, bis zum 14.10.2024, 8 Uhr, schlugen Unbekannte an zwei BMW X3 eine Scheibe ein. Die Autos standen auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Ruchheimer Straße. Der oder die Täter hatten es scheinbar auf die Reifen der Autos abgesehen. Aus den Autos wurde das Werkzeug zum Öffnen des Felgenschlosses entnommen und diese bei beiden Autos geöffnet. Warum der/die Täter ...

