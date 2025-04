POL-HAM: Weißer Smart beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots) - Das Firmenfahrzeug eines Elektrobetriebes wurde am Dienstag, 23. April um 01:55 Uhr auf der Johanna-Schwering-Straße in Hamm-Mitte aufgebrochen. Der 33jährige Mitarbeiter der Firma hatte sein Fahrzeug zu Dienstende am Montag dort abgestellt. Als er am Morgen des Dienstags zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe fest, ...

