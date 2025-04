Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH/Scharbeutz

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Lübeck (ots)

Am vergangenen Freitagabend (04.04.2025) ereignete sich in Scharbeutz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei erlitt der Fahrer des Motorrades schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die Bundesstraße 76 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt werden.

Gegen 21.20 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall in der Seestraße in Scharbeutz alarmiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzen Motorradfahrer und stellten einen stark beschädigten grauen BMW fest. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48 Jahre alte Motorradfahrer die B 76 in Fahrtrichtung Timmendorfer Strand und beabsichtigte von dort nach links in die Seestraße abzubiegen. Beim Linksabbiegen stieß er mit einem aus Richtung des Hamburger Ringes entgegenkommenden Pkw BMW zusammen.

In diesem Zusammenhang zog sich der 48-Jährige schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Rettungskräfte brachten den Ostholsteiner unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die 34-jährige Fahrzeugführerin des BMW erlitt leichte Verletzungen und konnte nach Behandlung vor Ort entlassen werden.

Sowohl das Krad als auch der BMW waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmer kümmerte sich um den Abtransport der Fahrzeuge. Die Schadenshöhe beträgt nach einer ersten Einschätzung etwa 15.000 Euro.

