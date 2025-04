Lübeck (ots) - Am Freitagmorgen (04.04.2025) kam es in Riepsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Ostholsteiner leicht verletzt wurden. Die beiden PKW prallten während eines Abbiegevorgangs in einem Kreuzungsbereich aufeinander. Die Klärung der konkreten Unfallursache ist jetzt Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen des Polizeireviers in Neustadt/Holstein. ...

mehr