Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Riepsdorf

Verkehrsunfall in Riepsdorf: Zwei Autofahrer leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (04.04.2025) kam es in Riepsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Ostholsteiner leicht verletzt wurden. Die beiden PKW prallten während eines Abbiegevorgangs in einem Kreuzungsbereich aufeinander. Die Klärung der konkreten Unfallursache ist jetzt Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen des Polizeireviers in Neustadt/Holstein.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 06:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-jährige Autofahrerin die Straße Koselau-Ost und bog mit ihrem Renault nach links auf die Kreisstraße 39 (K39) ab. Zeitgleich näherte sich ein 53-jähriger Ostholsteiner mit seinem Opel der Kreuzung über die K39, aus Riepsdorf kommend. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Die Verkehrsteilnehmer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die verletzen Personen vor Ort.

An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zwei Abschleppunternehmen kümmerten sich um den Abtransport, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 10000 Euro.

Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die Kreuzung während der Unfallaufnahme und für die Dauer der Räumungsmaßnahmen zeitweise vollständig. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

