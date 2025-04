Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (31.03.2025) geriet im Bereich Rettin bei Neustadt in Holstein ein Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Beide Insassen blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. An dem Fahrzeug entsandt nach erster Einschätzung ein Totalschaden. Gegen 17:15 Uhr bemerkte ein Ehepaar aus Ostholstein während der Fahrt ...

