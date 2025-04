Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H. // Lebensgefährlich verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Am vergangenen Sonntagnachmittag (31.03.2025) ereignete sich in Neustadt in Holstein ein Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einer Radfahrerin, bei dem die Zweiradfahrerin lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Führerin des PKWs blieb unverletzt.

Kurz vor 17 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Neustädter Bahnhofstraße. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel Insignia die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lienaustraße und nutzte die linke von zwei vorhandenen Fahrspuren in ihre Richtung vor einer Lichtzeichenanlage. Auf dem rechten Fahrtstreifen hielten zur gleichen Zeit mehrere weitere Fahrzeuge verkehrsbedingt, die aus der Bahnhofstraße in Richtung Neustädter Innenstadt abbiegen wollten.

Im selben Moment war eine 76 jährige Ostholsteinerin mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie überquerte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lienaustraße von rechts nach links und sei zwischen den wartenden PKW der rechten Spur auf die Bahnhofstraße eingefahren.

Eine 45 jährige Opel-Fahrerin erkannte die plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchende und von rechts kommende Radfahrerin zu spät. Sie konnte trotz Ausweichens eine Berührung auf der Linksabbiegespur nicht mehr vermeiden.

Die Seniorin stürzte so unglücklich auf die Fahrbahn, dass sie sich schwere, lebensgefährliche Kopfverletzungen zuzog. Sie wurde in ein Lübecker Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeugführerin aus Nordwestmecklenburg blieb unverletzt.

Es entstand geringer Sachschaden an PKW und Fahrrad.

Das Polizeirevier in Neustadt i.H. hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell