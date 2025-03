Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall fordert drei Schwerverletzte

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Auf der Autobahn 63 bei Börrstadt hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet, drei Menschen wurden schwer verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es gegen 10:30 Uhr zwischen einem Lkw und einem Pkw zur Kollision, in der Folge sich das Auto überschlug. Zwei der drei Pkw-Insassen wurden eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Autofahrerin und ihre beiden Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Autobahn ist zur Stunde weiterhin in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Winnweiler abgeleitet. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell