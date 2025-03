Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Autodieb

Kaiserslautern (ots)

Aufgrund eines Hinweises kam die Polizei am Dienstagnachmittag einem Autodieb auf die Spur. Der 20-Jährige hatte mehrere Fahrzeugschlüssel einstecken. Einer davon gehörte zu einem Audi A5, welcher bereits Ende Februar als gestohlen gemeldet wurde. Den Wagen konnten die Ordnungshüter samt ebenfalls entwendeter Kennzeichen im Stadtgebiet auffinden. In dem Audi fanden die Beamten mutmaßliches Aufbruchswerkzeug und neben weiterem Diebesgut auch mehrere Pkw-Schlüssel. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an. Der junge Mann muss sich jetzt wegen mehrerer Strafverfahren rechtfertigen. |kfa

