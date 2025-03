Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randaliert und mit Reizstoff gesprüht

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers rückte eine Polizeistreife am Mittwochmittag in die Innenstadt aus. Eine Anwohnerin meldete, dass ein ihr bekannter Mann die Tür eingetreten und mit Reizstoff um sich gesprüht hatte. Ein ebenfalls anwesender 57-Jähriger wurde hierbei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Angreifer muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell