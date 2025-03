POL-PDWIL: Riskantes Überholmanöver und Beleidigung

Bernkastel-Kues (ots) - In der Nacht von Samstag, 01.03.2025 auf Sonntag, 02.03.2025 kam es in Bernkastel-Kues im Bereich des Fußweges zwischen Stiftsweg und Mosel zu einer Sachbeschädigung an einer Außenfassade. Durch unkekannte Täter wurde eine weiße Außenwand mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

