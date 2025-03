POL-WAF: Ahlen. Fahrer eines blauen VW Golfs gesucht

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (19.03.2025) gegen 12.30 Uhr kam es an der Kreuzung Alleestraße / Pulort in Beckum zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 30-jähriger aus Italien befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Pulort und beabsichtigte in die Alleestraße einzubiegen. Ein 29-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Motorrad die Alleestraße in Richtung Vorhelmer Straße. Aufgrund des ...

mehr