Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Eine Person bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (19.03.2025) gegen 7.20 Uhr kam es auf der K 19 (Erter) in Everswinkel zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 51-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Fahrzeug die K 19 aus Richtung Everswinkel kommend in Richtung Raestrup. Er geriet aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Pkw eines 22-jährigen Sassenbergers zusammen, der Richtung Everswinkel fuhr. Der 22-Jährige wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch Unternehmen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

