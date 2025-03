Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall mit drei Fahrzeuge. Zwei Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (19.03.2025) kam es gegen 15.30 Uhr auf der B 51 (Höhe Rochus-Hospital) zu einem Verkehrsunfall. Vor der dortigen Fußgängerampel standen mehrere Fahrzeuge. Ein 54-Jähriger aus Münster befuhr die B51 in Richtung Münster. An der Ampel fuhr er auf den Pkw eines 48-jährigen Telgters auf. Dessen Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach links über die Fahrspur des Gegenverkehrs, in die dort befindliche Leitplanke geschoben. Das Auto des Münsteraners stieß im Anschluss gegen einen Pkw eines 20-jährigen aus Bad Honnef. Der Telgter und sein 8-jähriger Sohn, der mit im Fahrzeug saß, wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige wurde vorsorglich ebenfalls durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Zwei stark beschädigte Fahrzeuge mussten durch Unternehmen abgeschleppt werden. Die B 51 wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für circa 30 Minuten voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro.

