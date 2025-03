Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fehlalarm löst Großeinsatz an Schule aus - Keine Gefahr für Kinder und Lehrer

Warendorf (ots)

Die Fehlauslösung eines Amok-Alarms an einer Schule in der Hans-Böckler-Straße in Oelde hat am Dienstagvormittag (18.03.) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Spezialeinheiten der Polizei durchsuchten das Gebäude nach einer möglichen Gefahr. Das Ergebnis lautete am Ende: Fehlalarm, keine Gefahr im gesamten Gebäude.

Die rund 190 Kinder, die zur Ereigniszeit die Schule besuchten, wurden anschließend durch Polizeikräfte, Feuerwehr und Schulpersonal in den Klassenräumen betreut und versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam bei dem Einsatz niemand zu Schaden. Eine vorsorgliche medizinische Versorgung wurde angeboten. Die Eltern hatten im Anschluss die Möglichkeit, ihre Kinder in Obhut zu nehmen.

Die Polizei prüft nun in engem Austausch mit Verantwortlichen der Schule, wie es zu dem Fehlalarm kam. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell