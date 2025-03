Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Überfall auf Juwelier in Ahlen - Fluchtfahrzeug aufgefunden - Ergänzung zu der Pressemitteilung vom 10.02.2025, 15.03 Uhr

Warendorf (ots)

Nach dem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Ahlener Innenstadt vom 10.02.2025 führen die ersten Spuren nach Herford. So konnte in der Herforder Innenstadt das Fluchtfahrzeug ein VW-Golf GTI aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer Durchsuchung in Herford konnte ein 20jähriger Herforder vorläufig festgenommen werden, wurde jedoch nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

