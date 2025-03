Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (19.03.2025) gegen 12.30 Uhr kam es an der Kreuzung Alleestraße / Pulort in Beckum zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Ein 30-jähriger aus Italien befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Pulort und beabsichtigte in die Alleestraße einzubiegen. Ein 29-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Motorrad die Alleestraße in Richtung Vorhelmer Straße. Aufgrund des einbiegenden Fahrzeugs musste der Beckumer eine Vollbremsung machen. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell