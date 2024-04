POL-BO: Wohnungseinbruch in Bochum: Polizei fahndet nach zwei tatverdächtigen Frauen und sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt auf eine Änderungsschneiderei in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwoch, 17. April, gegen 17.50 Uhr betrat ein maskierter Mann das Ladenlokal an der Ruhrstraße 102 in Eppendorf, bedrohte die 70-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Als die Bochumerin aufstand, um in einen anderen Raum zu gehen, flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. ...

mehr