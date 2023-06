POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei "Gans" hilfreich

Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwochmittag kam es in einem Discounter auf der Pestalozzistraße zu einem Ladendiebstahl. Der Ladendetektiv beobachtete einen 36-jährigen Moerser dabei, wie er diverse Waren aus den Regalen nahm und in seine Jacke steckte. Danach ging er zur Kasse und bezahlte einige Waren, nicht jedoch die Ware die er in seiner Jacke verstaut hatte. Der Ladendetektiv sprach ihn hinter dem Kassenbereich an und ...

